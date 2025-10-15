Roberta Bruzzone al Teatro Filarmonico di Verona | Amami da morire Anatomia di una relazione tossica
L'evento inizialmente previsto per il 13 aprile 2026 presso il Teatro Filarmonico di Verona, a causa di impegni televisivi improrogabili della dottoressa Roberta Bruzzone, è stato posticipato a lunedì 25 maggio 2026, sempre al Teatro Filarmonico. I biglietti acquistati rimangono validi per la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
