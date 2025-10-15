Robert De Niro e Al Pacino insieme sul set per Moncler

«Il calore nasce da una passeggiata, da una conversazione. Dalle parole che contano e che curano. Il calore vero è, e sarà sempre, nello stare insieme». Con queste parole, Moncler lancia Warmer Together, la nuova campagna che celebra l’umanità, l’amicizia e la connessione autentica. Protagonisti sono Robert De Niro e Al Pacino, amici di lunga data e icone di Hollywood, ritratti in una serie di scatti in bianco e nero e brevi filmati dietro le quinte che raccontano il valore delle relazioni vere. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Robert De Niro e Al Pacino, insieme sul set per Moncler

