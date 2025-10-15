Rivelati i dettagli del finale di Stranger Things | risolti i misteri più grandi confermata la durata
I fratelli Duffer hanno rivelato la durata del finale della quinta stagione di Stranger Things e quale dei più grandi misteri della serie verrà finalmente risolto. Manca poco più di un mese alla premiere della quinta e ultima stagione di Stranger Things, mentre Netflix e i fan della serie in tutto il mondo si preparano a dire addio a uno dei più grandi successi della cultura pop del XXI secolo. La pressione sul finale di Stranger Things è immensa, poiché non solo deve concludere in modo soddisfacente le storie di un cast corale enorme e amato, ma anche fornire una risposta a uno dei segreti più importanti della serie: cos’è realmente l’Upside Down? In un’intervista esclusiva con Variety, i creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, hanno rivelato che l’episodio finale di Stranger Things durerà “circa due ore” e che l’ultimo capitolo svelerà finalmente i misteri di quella terrificante dimensione parallela. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
