Ritrovato sull' A2 il suv rubato a Padula Scalo | mezzo restituito al proprietario

E' stato ritrovato dalla Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro, su una piazzola di sosta sull'A2, un Suv rubato giorni fa, a Padula Scalo. La Toyota Rav, dunque, è stata riconosciuta dagli agenti e restituita al proprietario. Proseguono, intanto, gli accertamenti, per individuare i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

