Ritrovata Barbara Pandolfo la donna di 54 anni scomparsa da Roma
Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Barbara Pandolfo, la donna di 54 anni scomparsa nei giorni scorsi da via Flaminia, a Roma. Dopo giorni di ricerche e un’intensa mobilitazione, la donna è stata ritrovata a Latina in buone condizioni di salute e riconsegnata ai suoi familiari. Per lei era stata diffusa una locandina di ricerca in tutto il Lazio, poiché vive una condizione di fragilità e necessita di cure costanti. Secondo quanto ricostruito, Barbara si era allontanata volontariamente a bordo della sua auto, una Renault Twingo blu, e l’ultima volta era stata vista l’8 ottobre. Le prime ricerche si erano concentrate nella sua casa di campagna, fuori Roma, ma senza risultati immediati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
