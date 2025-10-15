Ritrovata auto rubata a Foggia all' interno ' marmotta' esplosiva per assalti ai bancomat | colpo saltato?
Un’Alfa Romeo Stelvio, rubata in provincia di Foggia, è stata rinvenuta in un capannone abbandonato a Campodipietra (Campobasso) nei pressi del fondovalle Tappino. All’interno del veicolo, i carabinieri hanno trovato una ‘marmotta esplosiva’, ordigno artigianale utilizzato per far saltare in aria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
