Ritrovata auto rubata a Foggia all' interno ' marmotta' esplosiva per assalti ai bancomat | colpo saltato?

Foggiatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’Alfa Romeo Stelvio, rubata in provincia di Foggia, è stata rinvenuta in un capannone abbandonato a Campodipietra (Campobasso) nei pressi del fondovalle Tappino. All’interno del veicolo, i carabinieri hanno trovato una ‘marmotta esplosiva’, ordigno artigianale utilizzato per far saltare in aria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

