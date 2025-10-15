Ritratto di Beato Angelico | opera video di Federico Tiezzi
Tra gli eventi legati alla grande mostra di Palazzo Strozzi, e all’interno del percorso verso la candidatura a Fiesole Capitale Italiana della Cultura 2028, Federico Tiezzi presenta il nuovo capitolo del progetto di video-arte Vasari. Le vite: Ritratto di Beato Angelico, un ideale monologo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
