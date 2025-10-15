Ritratti di vini La collezione di etichette del Museo della grafica

Pisatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) ha accolto nelle sue collezioni, grazie alla donazione di Andrea Borghi, una splendida raccolta di oltre 30.000 etichette di vini nazionali ed esteri.Si tratta di un’acquisizione di particolare valore che va ad arricchire, su tematiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

