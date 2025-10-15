Ritorno di fiamma del Napoli | nuovo assalto per il tormentone estivo sì in arrivo

Il Napoli torna a muoversi per Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia già seguito in estate. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il direttore sportivo Giovanni Manna ha riallacciato i contatti con il club andaluso per anticipare la concorrenza in vista di gennaio. L’obiettivo è definire un’operazione da circa 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Una mossa che conferma la volontà del club azzurro di rafforzare le corsie difensive in vista della seconda parte di stagione. Napoli, Manna riapre il dossier Juanlu. Dopo i primi contatti della scorsa estate, il Napoli è tornato a bussare alla porta del Siviglia per Juanlu Sanchez. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

