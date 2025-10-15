Risse e omicidi cosa sta accadendo ai ragazzi dello Zen?

Palermo, quartiere San Filippo Neri, conosciuto da tutti come lo Zen. Qui è cresciuto Gaetano Maranzano, il 28enne che ha ucciso Paolo Taormina con un colpo di pistola alla testa, una calibro 9 detenuta illegalmente. Degrado, spaccio, ostentazione e violenza. Come quella di 6 mesi fa, quando una banda del quartiere ha compiuto una strage, con tre ragazzi ammazzati a Monreale, sempre durante una rissa. Tanti episodi e una sola domanda: cosa sta accadendo ai giovani di questo quartiere?. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Risse e omicidi, cosa sta accadendo ai ragazzi dello Zen?

