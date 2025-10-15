Risse e omicidi cosa sta accadendo ai ragazzi dello Zen?

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo, quartiere San Filippo Neri, conosciuto da tutti come lo Zen. Qui è cresciuto Gaetano Maranzano, il 28enne che ha ucciso Paolo Taormina con un colpo di pistola alla testa, una calibro 9 detenuta illegalmente. Degrado, spaccio, ostentazione e violenza. Come quella di 6 mesi fa, quando una banda del quartiere ha compiuto una strage, con tre ragazzi ammazzati a Monreale, sempre durante una rissa. Tanti episodi e una sola domanda: cosa sta accadendo ai giovani di questo quartiere?. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

risse e omicidi cosa sta accadendo ai ragazzi dello zen

© Tgcom24.mediaset.it - Risse e omicidi, cosa sta accadendo ai ragazzi dello Zen?

Contenuti che potrebbero interessarti

risse omicidi cosa staCosa si sa dell’omicidio in centro a Palermo - Secondo alcuni testimoni il 21enne ucciso stava cercando di fermare un pestaggio, ma non è chiaro cosa sia successo: un 28enne ha confessato ... Si legge su ilpost.it

Omicidio Taormina, la “colpa” è delle fiction? Il parere di Saviano - Lo scrittore di “Gomorra” conclude citando un aforisma dello scrittore James Baldwin: “Non tutto ciò che viene affrontato può essere cambiato ma nulla può essere cambiato finché non viene affrontato”. Come scrive livesicilia.it

Omicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Risse Omicidi Cosa Sta