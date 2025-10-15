rispolveriamo la mezza coda ecco i segreti per farla perfetta

Abbiamo avuto un’epifania osservando il parterre di ospiti all’ultima sfilata di primavera-estate 2026 di Dior a Parigi. Nello specifico è successo sia con la frangia di Deva Cassel sia con la mezza coda di cavallo di Anya Taylor-Joy, un’acconciatura che ultimamente abbiamo un po’ dimenticato. E questo è il segno che stavamo aspettando per farla tornare sotto le luci della ribalta. La mezza coda elegante dell’attrice infatti, è una delle acconciature che più ci ispireranno prossimamente, soprattutto se impreziosite da una squisita passamaneria nera e sottile come la sua. Un dettaglio semplice ma couture, che trasforma una pettinatura classica in un gesto di stile. 🔗 Leggi su Amica.it

