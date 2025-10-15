Rischio idrogeologico a Formia messa in sicurezza del fosso di Rialto
Formia, 15 ottobre 2025 – La tutela del territorio per l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, resta una priorità, tanto che le zone a rischio idrogeologico vengono continuamente attenzionate. Oltre agli interventi di somma urgenza, l’Amministrazione si è posta l’obiettivo di attua re soluzioni strutturali e durature nel tempo. Non più solo interventi tampone, ma opere programmate e definitive per affrontare alla radice il rischio idrogeologico, che, purtroppo, con il cambiamento climatico in atto, diventa sempre più imprevedibile e devastante. E’ con questa finalità che la Giunta ha approvato un documento di indirizzo alla progettazione della messa in sicurezza del fossato Rialto, per un importo di 4 milioni di euro, e della messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di Via Redentore, per u n importo di un milione di euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
