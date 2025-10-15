Rischio idrogeologico a Formia due progetti da 5 milioni di euro

Due progetti per la tutela del territorio e per fronteggiare il rischio idrogeologico da parte del Comune di Formia che intende agire oltre che con interventi di somma urgenza, anche con soluzioni strutturali e durature nel tempo.E con questa finalità la giunta guidata dal sindaco Gianluca Tadeo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

