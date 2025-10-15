La nazionale italiana di calcio ha appena conquistato due vittorie fondamentali contro Israele, chiudendo la fase di qualificazione ai Mondiali con entusiasmo e speranza. Il 3-0 di Udine ha regalato agli Azzurri la matematica qualificazione ai playoff del prossimo marzo. Tuttavia, quella che doveva essere una serata di festa potrebbe ora trasformarsi in un problema diplomatico e sportivo per la FIGC. Dietro i cori, le bandiere e la gioia per il trionfo, si nasconde infatti un episodio che rischia di far discutere a lungo: un gesto partito dagli spalti e destinato a finire sul tavolo della FIFA, con conseguenze tutt’altro che simboliche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Rischia grosso”: Italia nei guai per i fischi all’Inno di Israele, cosa succede ora