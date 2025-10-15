Rischia grosso | Italia nei guai per i fischi all’Inno di Israele cosa succede ora
La nazionale italiana di calcio ha appena conquistato due vittorie fondamentali contro Israele, chiudendo la fase di qualificazione ai Mondiali con entusiasmo e speranza. Il 3-0 di Udine ha regalato agli Azzurri la matematica qualificazione ai playoff del prossimo marzo. Tuttavia, quella che doveva essere una serata di festa potrebbe ora trasformarsi in un problema diplomatico e sportivo per la FIGC. Dietro i cori, le bandiere e la gioia per il trionfo, si nasconde infatti un episodio che rischia di far discutere a lungo: un gesto partito dagli spalti e destinato a finire sul tavolo della FIFA, con conseguenze tutt’altro che simboliche. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serie C nel caos: Rimini penalizzato ancora e la Ternana questa volta rischia grosso 8 Ottobre 2025 di Luca Di Loreto Il terzo campionato italiano è nuovamente il caso. Nuova penalizzazione in arrivo per il Rimini, rischia la Rimini calcio, club militante nel ca - facebook.com Vai su Facebook
Disordini a Nizza, la Roma ora rischia grosso: parola alla UEFA Continua qui https://ift.tt/jop1DYU #laziopress #lazio - X Vai su X
Guai Italia, altro infortunato: prima convocazione per un attaccante - Non arrivano buone notizie per l'Italia di Gennaro Gattuso che da quando è diventato il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha avuto qualche intoppo di troppo a causa degli infortuni ... calciotoday.it scrive
Italia batticuore, rischia grosso poi batte Israele 5-4: decide Tonali in extremis - 4 Israele sul campo neutro di Debrecen nel match valido per la qualificazione al Mondiale 2026 in una partita al cardiopalma. Scrive iltempo.it
Grosso guaio per il Napoli: assenza lunga per un top player - I campioni d’Italia, dopo la sosta, affronteranno Torino, PSV Eindhoven, Inter e chiuderanno ottobre con la ... Da msn.com