Rischi legali e deontologici nella pratica medica | il punto in un convegno

Un’occasione di approfondimento e confronto interdisciplinare dedicato ad un tema complesso e di grande attualità. Organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, è in programma sabato 25 ottobre il convegno dal titolo “I rischi legali e deontologici nella pratica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche questi approfondimenti

È lecito tenere un cane in garage? Quali sono i rischi legali, rle esponsabilità del proprietario e consigli per garantire sicurezza e benessere all’animale: - facebook.com Vai su Facebook

Continuate a sposarvi in chiesa, e continuerete a prendere rischi legali inutili. - X Vai su X

Medici a convegno sui “rischi legali e deontologici”, tra gli ospiti la procuratrice Pradella - Un’occasione di approfondimento e confronto interdisciplinare dedicato a un tema complesso e di grande attualità. Si legge su piacenzasera.it