Riscattare la sconfitta con Cantù È l’imperativo per l’esordio in Fiba

Inizierà stasera a Digione il cammino in Fiba Europe Cup della Una Hotels. Nella città francese capoluogo della Borgogna, unita a Reggio da uno storico gemellaggio, la truppa di Priftis proverà a riscattare la bruciante sconfitta con Cantù, mettendo subito a referto punti importanti per la qualificazione. Il format prevede che accedano alla fase successiva tutte le prime e le migliori sei seconde classificate dei dieci gironi. I biancorossi sono stati inseriti nel raggruppamento 'J' assieme agli avversari di stasera, al Cibona Zagabria e al Bashkimi. Almeno sulla carta i 'competitor' più accreditati sono i croati e i transalpini che arriveranno a Reggio rispettivamente il 29 ottobre e il 4 novembre (mentre il 22 ottobre ci sarà il Bashkimi e la prevendita per i primi due match è già iniziata su Vivaticket e allo 'StoRE').

