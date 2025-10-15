Riscaldamento acceso per 14 ore al giorno | dove è permesso

Trentotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 15 ottobre gli abitanti di Trento potranno accendere il riscaldamento per un massimo di 14 ore al giorno. A comunicarlo è il Comune della città che in una nota sottolinea come l’accensione degli impianti termici all’interno delle abitazioni sia legata “alla quota di livello del mare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

