Riscaldamenti accesi dal 15 ottobre | ecco dove si può e dove bisogna ancora aspettare

Accensione scaglionata in base alle zone climatiche. Da mercoledì 15 ottobre in molte aree d'Italia è possibile accendere i termosifoni, ma non ovunque. L'avvio del riscaldamento domestico, infatti, segue un calendario nazionale che varia in base alla zona climatica di appartenenza del Comune. In alcune località, soprattutto al Sud e nelle isole, si dovrà attendere fino a dicembre. Anche dove l'accensione è consentita, occorre rispettare orari, temperature e regolamenti condominiali, perché le multe possono arrivare fino a 3.000 euro.

