Riscaldamenti accesi dal 15 ottobre | ecco dove e quando attivare i termosifoni in tutta Italia

Nonostante le temperature miti di questi giorni, l’autunno è ufficialmente arrivato e con lui anche il momento di pensare alla riaccensione dei riscaldamenti. La domanda che molti si pongono è sempre la stessa: quando si potranno accendere i termosifoni? La data è quella di oggi, martedì 15 ottobre, giorno in cui in gran parte del . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Riscaldamenti accesi dal 15 ottobre: ecco dove e quando attivare i termosifoni in tutta Italia

