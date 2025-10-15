Risanamento Conerobus M5S all' attacco | Il piano non può passare sulla pelle dei lavoratori

ANCONA - Continua a far parlare il piano di risanamento di Conerobus, al centro dell’attenzione al termine del secondo incontro con i sindacati che hanno espresso forti perplessità dopo un quadro definito “preoccupante e più complesso rispetto al primo incontro”. Preoccupazioni condivise, sulla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altre letture consigliate

Sindacati, Conerobus ha dichiarato un esubero di 30 lavoratori. Incontro sul piano di risanamento, "forte preoccupazione" #ANSA - X Vai su X

Crisi Conerobus, i sindacati bocciano il piano industriale e indicono lo sciopero per giovedì 20 novembre. Previste 54 uscite non sostituite, su oltre 400 lavoratori. - facebook.com Vai su Facebook

Croatti a bordo della Flotilla collegato con colleghi M5s: Attacco dei droni durato per tre ore - (Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2025 "L'attacco dei droni è scattato questa notte in acque internazionali ed è durato per tre ore, con lancio di bombe sonore, sostanze urticanti e con attacchi ... Si legge su quotidiano.net

Attacco a Flotilla, Pd, M5s e Avs occupano banchi del Governo alla Camera in segno di protesta - Roma, 24 settembre 2025 Le opposizioni, con Avs, Pd e M5S, hanno aperto la seduta della Camera occupando i banchi del Governo e chiedendo la convocazione urgente di una riunione di capigruppo per ... Lo riporta video.corriere.it

Attacco Flotilla, proteste Pd-M5S-Avs alla Camera: occupati banchi governo - "I deputati e le deputate di Avs insieme alle altre opposizioni hanno occupato i banchi del governo nell’aula ... Si legge su adnkronos.com