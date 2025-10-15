Risanamento a Messina e alloggi acquistati sul mercato | Patrimonio Messina SpA e Arismé aprono a immobili con nuove caratteristiche

Un bando più accessibile e parametri meno vincolanti che tengono conto della reale situazione degli immobili messinesi e delle esigenze del mercato immobiliare locale. La Giunta Basile, durante la riunione del 9102025, con delibera n. 727, ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo con cui sono state decretate nuove modalità per partecipare all’acquisto degli alloggi da parte di soggetti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Risanamento a Messina e alloggi acquistati sul mercato: Patrimonio Messina S.p.A. e Arismé aprono a immobili con nuove caratteristiche

