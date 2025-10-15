Arezzo, 15 ottobre 2025 – Dai primi di ottobre sono ripartite tutte le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina Toscana. Ha avuto inizio l'attività didattica di Laboratori Permanenti per il nuovo anno accademico con una serie di corsi per professionisti e principianti a Sansepolcro, con la Direzione Artistica e Didattica di Caterina Casini. I corsi sono diversificati, in grado di accogliere professionisti, principianti e cittadini curiosi al loro primo approccio col Teatro; l'associazione propone: Corsi di teatro per adulti e bambini, un laboratorio di scrittura scenica e drammaturgia, un corso di voce e canto tenuto da Sabrina Sannipoli, un corso dedicato alla lettura ad alta voce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

