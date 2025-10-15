Riparte la stagione della Tenda di Modena tra cultura musica e aggregazione

A Modena torna a illuminarsi la Tenda, lo spazio di viale Monte Kosica 91 che da oltre vent’anni accoglie esperienze, linguaggi e generazioni diverse. Da ottobre 2025 a maggio 2026 la struttura che fa capo all’assessorato alla Cultura del Comune di Modena inaugura una nuova stagione di attività. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

