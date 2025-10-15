Rione Carmine smontate le panchine | contrasto ai senzatetto

Tempo di lettura: < 1 minuto In piazza Bolognini, l’effetto De Luca non tarda ad arrivare. Poche ore dopo il sopralluogo del governatore della regione Campania che nel pomeriggio di ieri si è recato nella zona del quartiere Carmine oggetto di una serie di segnalazioni da parte dei residenti per disagi legati alla permanenza di senzatetto, ci sono stati i primi interventi. Due delle panchine utilizzate per i bivacchi notturni, sono state completamente rimosse, mentre il passaggio della spazzatrice di Salerno Pulita rientra nelle azioni ordinarie che vengono effettuate ogni giorno dalla società che si occupa della raccolta e della pulizia del quartiere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rione Carmine, smontate le panchine: contrasto ai senzatetto

Approfondisci con queste news

Con Carmine Recano, il protagonista della fiction “Noi del Rione Sanità” ? In onda dal 23 ottobre, in prima serata su Rai 1 Un appuntamento da non perdere! ? - facebook.com Vai su Facebook

Noi del Rione Sanità, parla don Antonio Loffredo: la fiction, la fidanzata e il nuovo progetto per Napoli - Anche se la data di uscita di “Noi del Rione Sanità” è slittata ad ottobre, l’attenzione e la curiosità sulla nuova serie di Rai Uno continua a salire. Lo riporta ilmattino.it