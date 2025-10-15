Rinnovo Yildiz tutta la verità su cosa sta accadendo in questi giorni | dai contatti continui tra la Juve e l’entourage passando per l’interesse dei top club europei Le ultimissime
Rinnovo Yildiz, tutta la verità su cosa sta accadendo in questi giorni: gli aggiornamenti sul futuro del 10 della Juve. Una priorità assoluta, una trattativa da chiudere per blindare il futuro e respingere l’assalto dei top club europei. Il calciomercato Juve è al lavoro per il rinnovo del contratto di Kenan Yildiz. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha svelato i dettagli di una negoziazione complessa ma fondata su una solida base: la volontà reciproca di continuare insieme. Secondo la ricostruzione del giornalista, la scelta della Juventus di affrontare il tema del rinnovo solo da settembre in avanti è stata puramente strategica, per concentrarsi prima sulle mosse in entrata e in uscita del mercato estivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
