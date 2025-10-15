Rinnovo Yildiz | la Juventus alza l’offerta ma il Chelsea è in forte pressing

Tiene banco in casa bianconera la vicenda del rinnovo di Kenan Yildz, specie dopo l’inserimento del Chelsea sul talento turco. La Juventus è pronta a venire incontro alle richieste economiche del talento turco, ma ad oggi l’offerta non soddisfa il giocatore che per questo potrebbe essere attratto dalle sirene inglesi. RINNOVO YILDIZ: QUANTO OFFRE LA JUVENTUS In questi giorni l’entourage del numero 10 bianconero si è recato a Torino nella speranza di trovare con il club un accordo, ma senza successo. Yildiz, attraverso i suoi procuratori, ha chiesto un ingaggio proporzionato al suo ruolo: maglia numero dieci e ruolo di vice capitano lo hanno reso un leader. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Rinnovo Yildiz: la Juventus alza l’offerta, ma il Chelsea è in forte pressing

