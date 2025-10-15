Rinnovo Yildiz–Juventus la trattativa rallenta | distanza economica e pressing del Chelsea Le ultime

Una priorità assoluta che però rischia di trasformarsi in una trattativa estenuante. Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, procede ma a rilento. La volontà reciproca di prolungare il contratto fino al 2030 è chiara, condivisa e mai messa in discussione. Tuttavia, la firma non arriva: il nodo resta economico. La Juventus ha presentato una proposta importante, che riconoscerebbe al talento turco un ruolo centrale nel progetto di Igor Tudor e un ingaggio da giovane leader, ma non ancora in linea con le aspettative del giocatore e del suo entourage. La distanza sull’ingaggio e l’ombra del Chelsea. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

