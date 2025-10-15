Rinnovo Yildiz Juve | volontà comune ma c’è ancora distanza sulle cifre Il numero 10 bianconero si aspetta che… Rivelazione sul turco
Rinnovo Yildiz Juve, la trattativa prosegue ma a rilento: la volontà comune è di continuare, ma c’è distanza sulla cifra. E il Chelsea osserva. Una priorità assoluta, un matrimonio da celebrare il prima possibile per blindare il futuro. Ma la strada per il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus si sta rivelando più complessa del previsto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà comune di prolungare il contratto fino al 2030 non è in discussione, ma la firma tarda ad arrivare. Il motivo è di natura puramente economica: c’è ancora distanza tra l’offerta del club e le richieste del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
La #Juve è ottimista sul rinnovo di #Yildiz. Il club vorrebbe accelerare i tempi per paura dell’inserimento di altri club - X Vai su X
Yildiz show con la Turchia, la Juve vuole chiudere il rinnovo per allontanare il Chelsea - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz, la Juve farà di tutto per "blindare" il turco - La Juventus non avrebbe alcuna intenzione di ascoltare offerte per il cartellino di Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della nazionale turca che, nelle ultime settimane, sarebbe tra ... Si legge su tuttojuve.com
Rinnovo in vista per Kenan Yildiz: la Juve offre 6 milioni - Il nuovo dirigente della Juve, Comolli, sta lavorando al rinnovo del contratto di Yildiz, ... tuttojuve.com scrive
Yildiz Chelsea, da Londra sono pronti a fare sul serio: sul tavolo del turco c’è questo maxi contratto. La Juve ora deve fare in fretta per il rinnovo - Yildiz Chelsea, i Blues pronti a un’offerta monstre per l’ingaggio del turco: si lavora per chiudere il rinnovo, ma la distanza resta Una trattativa che va avanti, una fiducia reciproca che non è in d ... Segnala juventusnews24.com