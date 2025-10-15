Rinnovo Yildiz Juve | volontà comune ma c’è ancora distanza sulle cifre Il numero 10 bianconero si aspetta che… Rivelazione sul turco

Rinnovo Yildiz Juve, la trattativa prosegue ma a rilento: la volontà comune è di continuare, ma c’è distanza sulla cifra. E il Chelsea osserva. Una priorità assoluta, un matrimonio da celebrare il prima possibile per blindare il futuro. Ma la strada per il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus si sta rivelando più complessa del previsto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la volontà comune di prolungare il contratto fino al 2030 non è in discussione, ma la firma tarda ad arrivare. Il motivo è di natura puramente economica: c’è ancora distanza tra l’offerta del club e le richieste del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

