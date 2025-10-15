Rinnovo Maignan: il Milan in stallo, il futuro del portiere è sempre più incerto Il tema del rinnovo Maignan continua a tenere banco in casa Milan e si sta trasformando, giorno dopo giorno, in una vera e propria telenovela. Nonostante le ultime prestazioni del portiere francese siano tornate a livelli di assoluta eccellenza, la possibilità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Maignan, il Milan blocca il prolungamento? Ecco la situazione