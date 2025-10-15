Rimozione improvvisa del direttore del carcere il Pd chiede spiegazioni al ministro

Veneziatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a far rumore la rimozione improvvisa, dopo meno di un anno, di Enrico Farina da direttore del carcere di Santa Maria Maggiore. Rimozione “temporanea” arrivata nel weekend, mentre Farina si trovava in ferie e senza che vi fossero avvisaglie. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Incriminato l’ex direttore dell’Fbi James Comey, rischia fino a cinque anni di carcere - L’ex direttore dell’Fbi James Comey, incriminato per falsa dichiarazione e ostruzione alla giustizia, rischia fino a cinque anni di carcere, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia degli Stati ... Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Rimozione Improvvisa Direttore Carcere