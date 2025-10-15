Rimozione improvvisa del direttore del carcere il Pd chiede spiegazioni al ministro
Continua a far rumore la rimozione improvvisa, dopo meno di un anno, di Enrico Farina da direttore del carcere di Santa Maria Maggiore. Rimozione “temporanea” arrivata nel weekend, mentre Farina si trovava in ferie e senza che vi fossero avvisaglie. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
