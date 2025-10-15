Rimborsi dopo 3 ore per i voli in ritardo | il Parlamento UE approva nuove regole per i passeggeri

ABBONATI A DAYITALIANEWS La riforma dei diritti dei viaggiatori aerei. Il Parlamento europeo ha approvato una nuova legge che punta a rafforzare i diritti dei passeggeri in caso di ritardi o cancellazioni dei voli. La commissione Trasporti dell’Europarlamento ha dato il via libera alla revisione del regolamento del 2004, che definisce gli obblighi delle compagnie aeree in caso di disservizi. L’obiettivo è ampliare le tutele e il diritto di rimborso dei cittadini europei, riducendo i tempi di attesa e semplificando le procedure di richiesta dei risarcimenti. Rimborso dopo 3 ore di ritardo, da 300 a 600 euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

