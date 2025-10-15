Rilancio Gudmundsson Al top con l' Islanda anonimo a Firenze | ora serve il vero Albert

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gol all’Ucraina e tra i migliori con la Francia. In nazionale dà il meglio, Pioli si aspetta la svolta già contro il Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

rilancio gudmundsson al top con l islanda anonimo a firenze ora serve il vero albert

© Gazzetta.it - Rilancio Gudmundsson. Al top con l'Islanda, anonimo a Firenze: ora serve il vero Albert

Leggi anche questi approfondimenti

Rilancio Gudmundsson. Al top con l'Islanda, anonimo a Firenze: ora serve il vero Albert - In nazionale dà il meglio, Pioli si aspetta la svolta già contro il Milan ... msn.com scrive

Fiorentina, Gudmundsson segna in nazionale con l'Islanda e si fa male. Il ct: "Distorsione alla caviglia" - 0 per l'Islanda contro l'Azerbaigian in una gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ma nella stessa azione si fa ... Scrive calciomercato.com

Gudmundsson fa preoccupare la Fiorentina: infortunio con l'Islanda, "da valutare" - Albert Gudmundsson è stato grande protagonista nella sfida tra Islanda e Azerbaigian, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Rilancio Gudmundsson Top Islanda