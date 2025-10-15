Riforma sui dirigenti in Liguria approvata l' opposizione non vota | Bucci accentra il potere

Polemiche e clima infuocato in Regione. Alla fine, in serata, è stata approvata la riorganizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione con 18 voti a favore, quelli della maggioranza. Non hanno partecipato al voto le forze di opposizione, per protesta. Cosa prevede la riforma Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

