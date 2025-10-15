Riforma sui dirigenti in Liguria approvata l' opposizione non vota | Bucci accentra il potere
Polemiche e clima infuocato in Regione. Alla fine, in serata, è stata approvata la riorganizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione con 18 voti a favore, quelli della maggioranza. Non hanno partecipato al voto le forze di opposizione, per protesta. Cosa prevede la riforma Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Riforma dirigenti in Regione, legge approvata tra le polemiche - Lunga e accesa discussione in Regione attorno alla nuova legge relativa all’organizzazione interna di Regione Liguria. Secondo primocanale.it
Riforma dirigenza in Liguria approvata, l'opposizione non vota: "Bucci accentra il potere" - Minoranza all'attacco del provvedimento: la struttura amministrativa sarà suddivisa tra il segretario generale, il capo di gabinetto del presidente della Giunta regionale, che non avrà funzioni gestio ... genovatoday.it scrive
Bucci: “La mia riforma epocale, un’unica azienda regionale per gestire la sanità ligure” - Genova – “Oggi in Liguria ci sono cinque Asl: le manterremo con i loro confini, i loro distretti e i loro ospedali. Come scrive ilsecoloxix.it