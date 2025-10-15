Riforma dello sport a Genova un convegno per fare il punto su luci e ombre

15 ott 2025

Si terrà a Genova, il 17 ottobre dalle ore 9, presso la Sala Colombo dello Starhotels President, un evento dedicato alla riforma dello sport e del lavoro sportivo.Promosso con il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova, l’incontro vuole analizzare a due anni dall’entrata in vigore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

