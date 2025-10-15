Rifiuti spacciati per fertilizzante | sequestrata azienda 7 milioni di euro di profitti illeciti
Un impianto di compostaggio a Ghedi, esteso su quasi un ettaro, è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Brescia e Vobarno insieme al nucleo operativo e radiomobile di Verolanuova, al termine di un’indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia.? L’amministratore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
