Rifiuti spacciati per fertilizzante | sequestrata azienda 7 milioni di euro di profitti illeciti

Bresciatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un impianto di compostaggio a Ghedi, esteso su quasi un ettaro, è stato sequestrato dai carabinieri forestali di Brescia e Vobarno insieme al nucleo operativo e radiomobile di Verolanuova, al termine di un’indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia.? L’amministratore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

rifiuti spacciati fertilizzante sequestrataRifiuti spacciati per fertilizzante: sequestrata azienda, 7 milioni di euro di profitti illeciti - Sigilli a un impianto di compostaggio, indagato l’amministratore ... Riporta bresciatoday.it

rifiuti spacciati fertilizzante sequestrataGhedi, fertilizzanti contaminati da plastica e idrocarburi: sequestrato impianto di compostaggio - L’azienda avrebbe gestito abusivamente circa 250mila tonnellate di rifiuti conseguendo profitti illeciti per oltre 7 milioni di euro. Come scrive quibrescia.it

L'azienda che spacciava tonnellate di rifiuti per fertilizzante - I carabinieri hanno posto sotto sequestro un impianto di compostaggio di Ghedi, in provincia di Brescia. Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Spacciati Fertilizzante Sequestrata