"Gli unici extra costi generati finora sono quelli che sono stati necessari per contenere le ricadute negative in termini economici del servizio porta a porta partito nel 2023" con l’amministrazione guidata da Gian Carlo Muzzarelli. Il sindaco Massimo Mezzetti il nome dell’ex sindaco non lo fa, ma è chiaro che l’attuale consigliere regionale è il convitato di pietra della polemica tra il primo cittadino e il consigliere regionale di Modena dei ’Civici con de Pascale’ Vincenzo Paldino, che ieri ha parlato di trasformazione del sistema di raccolta che comporterà costi maggiori per i cittadini. "Il consigliere si deve essere distratto – attacca Mezzetti – visto che la sua forza politica, Modena Civica, era in maggioranza nella precedente amministrazione e dovrebbe essere adeguatamente informata che gli unici extra costi generati finora sono quelli che sono stati necessari per contenere le ricadute negative in termini economici del servizio porta a porta partito nel 2023". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, il sindaco a Paldino: "Gli extra-costi? I 4 milioni per i guai del porta a porta"