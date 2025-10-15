Rientro in città? Si brinda con St-Germain alla nuova stagione
L e città si risvegliano e la voglia di ritrovarsi è tanta. È il momento di raccontarsi le vacanze, brindare ai nuovi progetti e portare un po’ di sole estivo anche in città. Ottobre è la stagione dei nuovi inizi, e ogni ritorno può diventare un piccolo rito di rinascita. Meglio ancora, se con stile. Dimentichiamo gli happy hour improvvisati: oggi si brinda con consapevolezza e attenzione alla qualità. Per l’aperitivo si scelgono drink curati, ingredienti naturali e accostamenti raffinati. Si beve meglio, si chiacchiera di più, ci si gode il momento. L’aperitivo diventa così un gesto elegante, irrinunciabile, dove St-Germain, liquore super premium ai fiori di sambuco, trova il suo posto in modo naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
