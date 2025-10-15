Rientra a casa dopo un intervento alla spalla | 79enne muore durante il viaggio in auto sulla strada per Vallecorsa
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 79 anni, originario di Vallecorsa, è deceduto ieri mattina mentre rientrava a casa dopo un intervento ortopedico alla spalla presso l’ ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Era stato dimesso poche ore prima. I dubbi dei familiari e la ripartenza. Secondo i congiunti, l’anziano appariva in condizioni precarie già alla dimissione. Nonostante le perplessità dei familiari, i sanitari avrebbero confermato la possibilità di rientro a domicilio. Poco dopo l’avvio del viaggio in A1, le condizioni si sarebbero aggravate improvvisamente. Il malore in autostrada e i soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
