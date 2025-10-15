Ridurre produzione e prezzi del vino Ed essere meno snob Il monito di Eric Asimov per salvare il settore

Non solo l’Europa, anche gli States fanno i conti con i problemi del mercato (dazi compresi). Per il critico del New York Times puntare solo su acquirenti ricchi ucciderà i consumi. Poi l'appello ad evitare aumenti. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - “Ridurre produzione e prezzi del vino. Ed essere meno snob”. Il monito di Eric Asimov per salvare il settore

