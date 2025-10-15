Ridurre il traffico nel centro città Gubbio riapre la sua bretella
Potrebbe riaprire a breve la bretella di via Madonna dei Perugini, l’arteria di collegamento tra via Perugina e via Paruccini rimasta chiusa negli ultimi anni. Realizzata con il contributo di alcune aziende private e inaugurata nella primavera del 2021, la strada nacque per alleggerire il traffico cittadino durante la chiusura di uno degli svincoli della SS 219 Pian d’Assino: una volta riaperta la variante, però, la bretella fu chiusa al transito e da allora non è più stata utilizzata, diventando con il tempo un’area abbandonata e priva di manutenzione. Ora l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Fiorucci ha deciso di rilanciarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nodo di Verona Sud, due lotti per ridisegnare la viabilità e ridurre il traffico: ecco come diventerà / VIDEO - X Vai su X
Ancora un incidente e un'auto ribaltata a Messina. Rimane fondamentale ridurre traffico e situazioni pericolose per chi guida e per i pedoni - facebook.com Vai su Facebook
Ridurre il traffico nel centro città. Gubbio riapre la sua “bretella“ - Potrebbe riaprire a breve la bretella di via Madonna dei Perugini, l’arteria di collegamento tra via Perugina e via Paruccini rimasta chiusa negli ultimi anni. lanazione.it scrive
Cantieri e caos traffico in centro. Il Comune avvia i primi rimedi - Oltre all’annunciata chiusura del varco in piazza Federico II di Svevia per ridurre le doppie file in zona ... Da quotidianodipuglia.it