Potrebbe riaprire a breve la bretella di via Madonna dei Perugini, l’arteria di collegamento tra via Perugina e via Paruccini rimasta chiusa negli ultimi anni. Realizzata con il contributo di alcune aziende private e inaugurata nella primavera del 2021, la strada nacque per alleggerire il traffico cittadino durante la chiusura di uno degli svincoli della SS 219 Pian d’Assino: una volta riaperta la variante, però, la bretella fu chiusa al transito e da allora non è più stata utilizzata, diventando con il tempo un’area abbandonata e priva di manutenzione. Ora l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Fiorucci ha deciso di rilanciarla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ridurre il traffico nel centro città. Gubbio riapre la sua “bretella“