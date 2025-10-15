Ricostruzione di Gaza informativa di Tajani | Accordo pace svolta storica

“L’iniziativa di pace a Gaza potrebbe davvero costituire una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente e quindi del Mediterraneo”, è uno dei passaggi del ministro Tajani, che ha riferito questa mattina davanti a Camera e Senato. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ricostruzione di Gaza, informativa di Tajani: “Accordo pace svolta storica”

Contenuti che potrebbero interessarti

#Tg2000 - Ricostruzione di #Gaza, informativa di #Tajani: “Accordo pace svolta storica” #15ottobre #Tv2000 #MedioOriente #StrisciadiGaza #Israele #Hamas #Palestina @tg2000it - X Vai su X

Il governo italiano è in prima fila per Gaza, offrendo tutto il supporto umanitario possibile e mettendo in campo ogni sforzo necessario per la ricostruzione. Con serietà e concretezza, la nostra Nazione dimostra la forza della solidarietà e cosa significhi lavorare - facebook.com Vai su Facebook

Piano di pace a Gaza, Tajani alla Camera: “Riconoscimento Stato Palestina più vicino” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Piano di pace a Gaza, Tajani alla Camera: “Riconoscimento Stato Palestina più vicino” ... Come scrive tg24.sky.it

Striscia di Gaza: l’informativa urgente del Governo Meloni su pace e stabilità - Informativa urgente del Governo: Tajani presenta in Aula le strategie italiane per sostenere tregua, ricostruzione e stabilità a Gaza, con focus su cooperazione e diritti umani. Riporta notizie.it

Gaza, il ministro Tajani rilancia il ruolo dell’Italia per la pace e nomina Bruno Archi inviato speciale per la ricostruzione - Alla Camera l’informativa urgente del ministro degli Esteri sul Piano di pace per la Striscia di Gaza: «Oggi è il giorno della speranza. Segnala milanofinanza.it