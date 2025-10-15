Riconoscimento della Palestina è più vicino Tajani alla Camera | Su militari italiani a Gaza spero sostegno bipartisan

È un’informativa a tutto tondo quella di Antonio Tajani alla Camera sugli accordi per Gaza. Dal ricordo dei tre carabinieri uccisi dall’esplosione di ieri in provincia di Verona durante le operazioni di sfratto al futuro della pace in Medio Oriente fino alle violenze prima del match Italia-Israele a Udine. «L’antisemitismo è un pregiudizio mostruoso che tuttavia si è ahimè riaffacciato », ha detto. «Dimostrando che la memoria della tragedia di 80 anni fa non è più sufficiente a tenere lontana l’eco del più odioso dei pregiudizi razziali». Ha poi chiesto il sostegno bipartisan all’eventuale partecipazione italiana alla Forza internazionale di stabilizzazione, che dovrebbe essere istituita nella Striscia. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Meloni per Gaza: ospedali, militari, apre sul riconoscimento della Palestina. A Sharm El Sheikh incassa le lodi di Trump, chiede alle opposizioni di votare sull'invio di forze di pace. I consigli di Fabrizio Saggio e di Minniti. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook

Pace a Gaza, Meloni: "Riconoscimento Palestina più vicino" - X Vai su X

Stato di Palestina, cosa può cambiare con il riconoscimento - Roma, 22 settembre 2025 – Più di dieci Paesi, oggi a New York, annunceranno il riconoscimento dello Stato di Palestina: Francia, Canada e Regno Unito tra i membri del G7; Australia, Portogallo e Malta ... Si legge su quotidiano.net

Cosa ha deciso Meloni sul riconoscimento della Palestina e quali sono le condizioni chieste dall’Italia - A margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza porterà in Aula una mozione bipartisan per il riconoscimento della Palestina ma a due ... Lo riporta fanpage.it

Riconoscimento della Palestina: la spinta dell'opinione pubblica sulla svolta di Meloni - Le proteste in Italia hanno dimostrato l'intensità del sentimento pubblico contro la guerra di Israele a Gaza. Lo riporta it.euronews.com