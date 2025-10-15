Richiamo del mais per popcorn di Conad rischio di alcaloidi del tropano oltre il limite | i lotti ritirati

Conad ha comunicato il richiamo di quattro lotti di mais per popcorn per presenza di alcaloidi del tropano: quali sono i prodotti interessati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Richiamo del mais per popcorn di Conad, rischio di alcaloidi del tropano oltre il limite: i lotti ritirati

