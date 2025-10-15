Ricercatori da record | chi sono i 2 scienziati dell’Irst tra i migliori del mondo

Forlì, 15 ottobre 2025 – Due volti della nuova generazione di scienziati Irst portano la Romagna ai vertici della ricerca internazionale. Michele Zanoni e Filippo Piccinini, ricercatori dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ‘Dino Amadori’ Irccs, sono stati inseriti nella prestigiosa classifica del top 2% dei migliori ricercatori al mondo 2024, elaborata dalla Stanford University insieme a Elsevier, tra le più autorevoli case editrici scientifiche globali. La graduatoria premia gli studiosi con il maggiore impatto scientifico su scala mondiale, misurato attraverso rigorosi indicatori bibliometrici basati su pubblicazioni e citazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricercatori da record: chi sono i 2 scienziati dell’Irst tra i “migliori del mondo”

