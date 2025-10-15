Ricerca via al progetto Move-Brain-Pd | sport contro il declino cognitivo

Ildenaro.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa un quarto dei pazienti con  malattia di Parkinson  presenta un lieve  deterioramento cognitivo fin dalle prime fasi della malattia. In un considerevole numero di questi individui, negli anni successivi, il disturbo cognitivo può evolvere fino alla demenza. Attualmente non esistono terapie di provata efficacia per prevenire questa progressione. Gli stili di vita, l’attività fisica, il contesto familiare, le attività che richiedono concentrazione e impegnano la memoria incidono sul modo in cui il cervello invecchia. In altre parole,  l’esercizio fisico può essere una vera e propria medicina  che migliora le prestazioni della nostra mente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ricerca via progetto moveRicerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson - Pd', progetto europeo che studia come l’attività fisica migliori la salute cerebrale e le funzioni cognitive nella malattia di Parkinson ... Secondo msn.com

ricerca via progetto moveParkinson, lo sport può salvare la memoria. Studio internazionale per rallentare il declino cognitivo - PD”, progetto europeo che studia come l’attività fisica migliori la salute cerebrale e le funzioni cognitive nella malattia di Parkinson Roma, 13 ottobre 2025 - Lo riporta insalutenews.it

Via libera ai sostegni alle imprese per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione: fino a 7 milioni a progetto con fondi europei. L’assessore Meloni: “Passo decisivo per ... - Fino a sette milioni di finanziamento alle imprese per investimenti in innovazione, favorendo la creazione di occupazione qualificata e potenziando il collegamento tra il ... Si legge su regione.sardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Via Progetto Move