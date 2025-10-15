Ricerca Unibo C' è un nuovo farmaco mirato in grado di riconoscere e colpire le cellule tumorali

Bolognatoday.it | 15 ott 2025

Un farmaco di nuova generazione, capace di colpire in modo selettivo le cellule tumorali. Lo ha testato con successo, su modelli animali, un gruppo di ricerca internazionale che ha coinvolto anche studiosi dell’Università di Bologna e dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola. Gli esiti – pubblicati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

