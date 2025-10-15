Ricerca Unibo C' è un nuovo farmaco mirato in grado di riconoscere e colpire le cellule tumorali

Un farmaco di nuova generazione, capace di colpire in modo selettivo le cellule tumorali. Lo ha testato con successo, su modelli animali, un gruppo di ricerca internazionale che ha coinvolto anche studiosi dell’Università di Bologna e dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola. Gli esiti – pubblicati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il team del progetto di ricerca Eu Eclipse, coordinato dall'@Unibo, ha presentato un dispositivo portatile capace di individuare rapidamente e con altissima sensibilità virus, batteri e parassiti. Le applicazioni vanno oltre la salute umana. #ANSASalute https:// - X Vai su X

Vieni a scoprire con noi la #storia e l’#importanza del primo #osservatorio #astronomico di #Bologna! La #Notte #Europea dei #Ricercatori torna venerdì 26 settembre 2025 a Bologna, con una serata dedicata interamente alla #ricerca, ricca di scoperte e - facebook.com Vai su Facebook

Ricerca Unibo. C'è un nuovo farmaco mirato in grado di riconoscere e colpire le cellule tumorali - I ricercatori: "Testato su modelli animali, è in grado di portare a una regressione completa della malattia sia in modelli di neuroblastoma e rabdomiosarcoma, sia di tumore del colon. Da bolognatoday.it