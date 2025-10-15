Riccardo Gaucci su Perugia-Juve | Collina obbligato a farla giocare sarebbe successa la fine del mondo

Riccardo Gaucci, figlio secondogenito di Luciano il quale ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali anche nel Perugia, ha raccontato cosa successe davvero in quella famosa partita contro la Juventus col diluvio allo stadio Curi: "Collina aveva ricevuto ordini di farla giocare per forza, sarebbe successa la fine del mondo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

