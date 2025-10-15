Riccardo Branchini scomparso 1 anno fa | Chiedono soldi e provano a truffarci ultima segnalazione terrificante

A un anno dalla scomparsa di Riccardo Branchini da Acqualagna, parla a Fanpage.it Elena Fabbri, l'avvocato della famiglia: "Non ci sono novità nelle indagini né dal punto di vista della segnalazioni. Continuiamo a chiederci come sia possibile che un ragazzo si sia letteralmente volatilizzato nel nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Riccardo Branchini: “A un anno di distanza, ho ancora davanti agli occhi l'immagine di quella macchina...", lettera della mamma dello studente scomparso la notte tra 12 e #13ottobre 2024 da #Acqualagna. “Non smetterò mai di cercarti". #chilhavisto? https://c - X Vai su X

Un anno senza Riccardo Branchini. Una scomparsa piena di domande, misteri e speranze che non si spengono. https://tuttoggi.info/riccardo-branchini-un-anno-esatto-dalla-scomparsa-tra-misteri-e-speranze/945224/ #RiccardoBranchini #cronaca #umbria - facebook.com Vai su Facebook

Riccardo Branchini, scomparso 1 anno fa: “Chiedono soldi e provano a truffarci, ultima segnalazione terrificante” - it Elena Fabbri, l’avvocato della famiglia: “Non ci sono novità nelle indagini né dal punto di vista della segnalazioni. Da fanpage.it

La madre di Riccardo Branchini, scomparso un anno fa: “Vivo in bilico tra speranza e dolore” - Il 19enne è svanito nel Pesarese, le parole della mamma: “La mattina sono assorbita dal mio lavoro, appena torno a casa ricomincio le ricerche sul web. Riporta msn.com

Riccardo Branchini scomparso, la mamma: “Uno sconosciuto mi ha chiamato dicendo di averlo gettato nel lago” - Tra pochi giorni sarà trascorso un anno esatto dalla scomparsa di Riccardo Branchini, il giovane ormai 20enne sparito nel nulla ad Acqualagna. Come scrive fanpage.it