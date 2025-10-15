ricavi lvmh in frenata chiuri torna in fendi

Nove mesi sopra le stime, ma zavorrati dall'Europa, per Lvmh che guarda al passato per il futuro della controllata Fendi. La casa madre francese ha infatti nominato la ex Maria Grazia Chiuri (nella foto) come nuova direttrice creativa della maison. Per la stilista si tratta di un ritorno significativo, dal momento che agli inizi della sua carriera aveva già lavorato presso la casa di moda fondata dalle cinque sorelle Fendi. La prima collezione AutunnoInverno 2026-2027 di Chiuri sarà a febbraio a Milano e proverà a ridare slancio al brand romano in un momento difficilissimo per la moda. Non ha caso ieri il colosso francese di Bernard Arnault ha chiuso i primi nove mesi con qualche luce, ma non senza ombre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

