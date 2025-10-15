Rianimazione cardiopolmonare il gruppo Viva protagonista della promozione della cultura della prevenzione

15 ott 2025

E' la settimana di ‘Viva! - La settimana per la rianimazione cardiopolmonare’, finalizzata a far conoscere, al maggior numero di persone possibile, cos’è un arresto cardiaco, come si riconosce e quali sono le manovre da iniziare subito per salvare la vita di chi ne è colpito. Manovre semplici e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

