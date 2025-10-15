Rianimazione cardiopolmonare il gruppo Viva protagonista della promozione della cultura della prevenzione
E' la settimana di ‘Viva! - La settimana per la rianimazione cardiopolmonare’, finalizzata a far conoscere, al maggior numero di persone possibile, cos’è un arresto cardiaco, come si riconosce e quali sono le manovre da iniziare subito per salvare la vita di chi ne è colpito. Manovre semplici e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
A Varese giornata dedicata alla rianimazione cardiopolmonare con dimostrazioni aperte a tutti.
[15.10] Nella Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare, in #PoliclinicoMi arriva VIVA! I professionisti dell'Ospedale guideranno i partecipanti a riconoscere i segni dell'arresto cardiaco e a eseguire le prime manovre di #RianimazioneCardiopolmonare
La Croce Rossa nelle piazze con le tecniche della rianimazione cardiopolmonare - Sabato 18 ottobre a Padova, Cittadella e Piove di Sacco, sono previste prove pratiche per la popolazione dalle 8,30 alle 18,30
Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: le attività di Croce Rossa - PORDENONE – Il 16 ottobre è la Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare.
Una settimana di sensibilizzazione della rianimazione cardiopolmonare - " con il progetto "La vita nelle tue mani" in cui sono previsti eventi, corsi e momenti formativi rivolti a tutta la popolazione